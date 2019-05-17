مصر.. السيسي يعفو عن كاتب مشهور أهان القضاء

حصل الكاتب الصحفي المصري عبد الحليم قنديل، على عفو صحي، بموجب قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 560 محكوما عليهم.

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وصدر القرار الرئاسي بتاريخ 16 مايو 2019، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 20، والمفعل منذ تاريخ صدوره.

وقد حكم على قنديل بقضاء عقوبة السجن لثلاث سنوات، في القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء"، وأصيب بأزمة صحية، وتم نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات