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مصر.. السيسي يعفو عن كاتب مشهور أهان القضاء

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يعفو عن كاتب مشهور أهان القضاء
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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حصل الكاتب الصحفي المصري عبد الحليم قنديل، على عفو صحي، بموجب قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 560 محكوما عليهم.

مصر.. السيسي يعفو عن كاتب مشهور أهان القضاءعبد الحليم قنديل
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وصدر القرار الرئاسي بتاريخ 16 مايو 2019، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 20، والمفعل منذ تاريخ صدوره.

وقد حكم على قنديل بقضاء عقوبة السجن لثلاث سنوات، في القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء"، وأصيب بأزمة صحية، وتم نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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