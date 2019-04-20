قوات حفتر تؤكد سيطرتها على كوبري مطار طرابلس وتنتظر بدء المرحلة الثانية من المعركة

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه بسط سيطرته على كوبري مطار طرابلس الدولي وكوبري وادي الربيع بالكامل، وأنه ينتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة "تحرير طرابلس".

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وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، التابع للقيادة العامة للجيش، المنذر الخرطوش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الجيش الوطني الليبي يسيطر منذ بدء العمليات العسكرية على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع بالكامل"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الليبي بانتظار تعليمات غرفة العمليات الرئيسية للبدء في المرحلة الثانية من الخطة".

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن الوحدات العسكرية المشاركة في عملية "الفتح المبين" لديها مهام محددة لكل منها على صعيد الألوية والكتائب.

وأشار الخرطوش إلى أن "هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف مليشيات حكومة الوفاق نتوقع منها أن تستخدم التلغيم والسيارات المفخخة لمواجهتنا، ولا نستبعد استخدامها لمثل هذه الإعمال الإرهابية".

وختم قائلا، "تأكدنا من تواجد مجموعات إرهابية تقاتل مع مليشيات الوفاق منها مجموعه تابعة لأبو عبيدة الجراح".

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس لليوم الرابع على التوالي إلى 221 قتيلا.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية+سبوتنيك