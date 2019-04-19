المسماري: نحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن قوات المشير خليفة حفتر تحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في البلاد.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي سيعمل على طرد الميليشيات من طرابلس لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في ليبيا، مشيرا إلى تواصل عملية تطهير ليبيا من الإرهاب لإنهاء أحلام "تنظيم القاعدة" ومموليه في ليبيا بالإضافة إلى "دواعش" الإرهاب والمال.

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وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن هدف القوات الليبية بقيادة المشير حفتر، هو المحافظة على حياة السكان في طرابلس ومحيطها.

وصرح المسماري بأن الجيش يواصل رصد تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا، موجها أصابع الاتهام إلى ميليشيات طرابلس بالاستعانة بعناصر إرهابية لمواجهة تقدم الجيش الليبي.

وتابع قائلا إن طائرات الميليشيات أقلعت من مصراتة اليوم ونفذت عدة غارات على أهداف مدنية.

وبين المتحدث باسم ‎القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في كلمته، أن تركيا نقلت عناصر من "جبهة النصرة" في سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الليبي.

وأفاد المسماري بأنه تم إنشاء مطار مدني في قاعدة تمنهنت لخدمة سكان الجنوب الليبي، مؤكدا أنه غير مخصص للأعمال العسكرية.

وأوضح أن القوات الليبية ما زالت ملتزمة بقواعد الاشتباك واحترام قواعد القانون الإنساني.

المصدر: RT