طالبت وزارة الخارجية السودانية من إحدى القنوات الفضائية، أن تنفي ما نقلته مؤخرا حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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ونشرت الوزارة بيانا اليوم الخميس جاء فيه، "ترجو وزارة الخارجية أن تنفي ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ... وتوضح الوزارة أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد نفى في وقت سابق من اليوم ما تردد حول زيارة وفد قطري للبلاد، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام عن رفض السودان استقبال الوفد القطري.

المصدر: RT





