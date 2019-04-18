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المجلس العسكري الانتقالي في السودان ينفي نبأ رفضه استقبال وفد قطري

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المجلس العسكري الانتقالي في السودان ينفي نبأ رفضه استقبال وفد قطري
Reuters
الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي
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نفى الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني ما تردد حول زيارة وفد قطري للبلاد، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.  

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وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي تأكيده عدم صحة الخبر الذي تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إذ قال كباشي "المجلس ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا ويؤكد عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية، وإن هذا الخبر عار من الصحة تماما".

وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن السلطة الخميس الماضي على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لفترة حددها بسنتين وسط استمرار احتجاجات تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

المصدر: RT

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