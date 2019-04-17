وفد مصري رفيع المستوى يزور السودان لتأكيد الدعم

يقوم وفد مصري رفيع المستوى بزيارة إلى السودان للوقوف على تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وقال موقع الأهرام المصري، إن زيارة الوفد تأتي "لتأكيد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة".

إقرأ المزيد

وتأتي الزيارة غداة اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شدد خلاله على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان.

وأعرب السيسي عن استعداد بلاده لتقديم كافة سبل الدعم للسودان، مؤكد على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، وحرص القاهرة على تجاوز الخرطوم لهذه المرحلة.

من جهته، أطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، السيسي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس في التعامل معها.

المصدر: وكالات