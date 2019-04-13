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الملك سلمان يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للسودان

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للسودان
Reuters Mohamed Abd El Ghany
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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أكدت السعودية دعمها لخطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتقديم حزمة مساعدات إنسانية للسودانيين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية في بيان رسمي بأن "المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".

يتبع..

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