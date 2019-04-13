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السودان.. المجلس الانتقالي يلغي حظر التجوال ويطلق سراح جميع المعتقلين

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان التزام المجلس بفترة انتقالية مدتها عامان يتم "خلالها أو في نهايتها" تشكيل حكومة مدنية.

وقال البرهان في خطاب بثه التلفزيون السوداني إن المجلس سيلتزم بفرض الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات الشعب.

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وأعلن في خطابه إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ أو خلال المظاهرات، بالإضافة إلى إنهاء تكليف الولاة وتكليف قاده الفرق بتسيير شؤون الولايات.

ووجه البرهان دعوة لـ "حاملي السلاح إلى المشاركة في إقرار السلام وفق أسس جديدة"، مؤكدا أن "المجلس سيحارب الفساد وكل من أضر بالمال العام".

المصدر: RT

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