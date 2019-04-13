من هو رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد في السودان؟

تتجه الأنظار في السودان نحو الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي أدى القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في البلاد، خلفا لوزير الدفاع عوض بن عوف، ونشرت وسائل الإعلام مواد تعرف به.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان ذو الـ60 عاما، هو القائد السابق للقوات البرية في الجيش السوداني والمشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع، وآخر منصب له هو المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.

وإبان الاحتجاجات التي عمّت السودان، مطالبة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، رقّى الأخير برهان من رتبة فريق ركن إلى رتبة فريق أول في فبراير الماضي، وعينه مفتشا عاما للجيش بعد أن كان رئيسا لأركان القوات البرية منذ فبراير 2018.

#السودان#سونا| تعيين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن خلفا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان pic.twitter.com/9tENsBj8td — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) ١٢ أبريل ٢٠١٩

وتقول وسائل إعلام اطلعت على سيرته العسكرية إن الفريق أول برهان قضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات.

وبرهان من منطقة قندتو بولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان، وتخرج من الكلية الحربية الدفعة الـ31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عام 2011.

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ونشرت وكالة "سونا" الرسمية مؤخرا صورة لبرهان وهو يتحدث لرئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ، أمام مقر القوات المسلحة، ولاقت الصورة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس أمس الجمعة، وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح برهان رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي.

المصدر: وكالات