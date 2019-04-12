عبد الفتاح البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الجمعة، خلفا لوزير الدفاع عوض بن عوف.

وأعلن عوض بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس، وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.

جدير بالذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو القائد السابق للقوات البرية للجيش السوداني، والمشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي.

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وتمت ترقيته من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول في الـ 26 فبراير الماضي، كما عين مفتشا عاما للجيش، وذلك بعد تعيينه رئيسا لأركان القوات البرية في فبراير 2018.

وأشار موقع "أخبار السودان" الإعلامي إلى أن الرئيس المعزول عمر البشير عرض على البرهان في وقت سابق منصب والي إحدى الولايات السودانية، لكن البرهان رفض تولي أي منصب سياسي.

المصدر: وسائل إعلام سودانية