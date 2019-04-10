من هي "حبوبتي كنداكة" التي ألهبت الشارع السوداني.. ووصفت بـ"تمثال الحرية"؟
سيطرت صورة ناشطة ترتدي ثوبا أبيض خلال الاعتصام المتواصل للسودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم على مواقع التواصل الاجتماعي، لترسم بذلك صورة المرأة المقاومة.
وبعد تداول الصورة آلاف المرات، بدأت المرأة تظهر في عدد من الصور الأخرى ومقاطع الفيديو، معتلية أسطح السيارات، مرددة هتافات تطالب بالتغيير، بشعارات حماسية، أضفت طابعا ترفيهيا على التظاهرات.
وتظهر في أحد المقاطع المصورة المرأة مجهولة الهوية وهي تغني: "شعبي يريد"، فيردد المتظاهرون من ورائها "ثورة"، ثم تكرر المرأة جملة "حبوبتي كنداكة" عدة مرات، في إشارة إلى النساء السودانيات المشاركات في الاحتجاجات.
وكانت كلمة "كنداكة" تطلق على الملكة النوبية قديما التي تركت لأحفادها تاريخ نساء حاربن بقوة دفاعا عن بلدهن وحقوقهن.
وأعرب المغردون عن إعجابهم بقوتها وثقتها بنفسها ووصفوها بأنها "أيقونة" الثورة السودانية، قائلين إن "الثورة السودانية أنثى".
The Voice of Women is Revolution#SudanUprising#SudanProtests#Sudan#اعتصام_القياده_العامه#موكب8ابريل#موكب9ابريل#موكب6ابريل#مدن_السودان_تنتفض#السودان#السودان_الاضراب_العام#الشارع_بسpic.twitter.com/cNbn6QYwJj— Save Sudan Now (@Savesudannow2) 9 avril 2019
كما أثار لباس الناشطة الإعجاب، حيث ارتدت الثوب السوداني التقليدي. ورأى مغردون فيه تقديرا للثقافة والتراث الوطني السوداني، وتمسكا به من قبل امرأة شابة.
ويعتبر المتظاهرون الثوب الأبيض رمزا للاحتجاجات السودانية لأنه يجمع بين الفولكلور السوداني التقليدي واللون الأبيض، وهو لون السلام والحرية.
شابة من #السودان تصبح أيقونة للثورة المطالبة بأبسط حقوق المواطن #sudan#SudanUprising#SudanProtests#السودان_تنتفض#السودانpic.twitter.com/HW28lWLAGV— Ruba Aga (@rubaagaa) 10 avril 2019
كما لفتت الأنظار إلى أقراطها الذهبية على شكل قمرين، وهي مجوهرات الزفاف التقليدية السودانية ورمز الجمال الأنثوي في العديد من الكتابات العربية.
الشعب السوداني و السودان بصورة عامة موصلت صورتهم للوطن العربي الي بالطريقة الغلط من الاعلام العربي— Yousif .shafo (@YShafo) 10 avril 2019
لكن الان شبابها عرفنا على نفسهم و على شجاعتهم و ثقافتهم..
استمروا و كونوا حريصين ان تيار الاحزاب الدينية متركب ثورتكم
و بارك الله بيكم.#حبوبتي_كنداكةpic.twitter.com/EmP5Q9hVF7
ويشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز والوقود، وتطورت بعد ذلك مطالب المحتجين لترفع شعارات تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.
المصدر: RT