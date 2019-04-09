واشنطن تبدي دعمها للمتظاهرين في السودان وتحذر حكومة البشير

حذرت الخارجية الأمريكية الحكومة السودانية من عواقب استخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين للرئيس عمر البشير خلال الاعتصام المنظم أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.

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وحث مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، في تصريحات نقلتها سفارة واشنطن لدى الخرطوم على حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء، الحكومة السودانية على وقف استخدام "كل أنواع القمع" ضد المتظاهرين، لاسيما في الاعتصام الحالي.

وحذر الدبلوماسي الأمريكي من أن قرار استخدام العنف ضد المدنيين سيكون له في الأيام المقبلة تأثير على جميع جوانب العلاقات الثنائية بين الدولتين، مضيفا: "أثني على الشعب السوداني لتعبيره السلمي الصامد عن مطالبه المشروعة بالتغيير، وخاصة أمام القمع العنيف من بعض المؤسسات الأمنية للحكومة السودانية. ونؤيد رغبته في سودان أكثر سلمية وازدهارا.

أثني الشعب السوداني على تعبيره السلمي الصامد لمطالبهم المشروعة بالتغيير، و خاصة مع القمع العنيف من بعض المؤسسات الأمنية للحكومة السودانية. نؤيد رغبتهم في #سودان أكثر سلمية و إزدهاراً. https://t.co/38YtXtbylz — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) 9 avril 2019

وسبق أن أكدت مصادر طبية سودانية مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم طبيب وثلاثة ضباط، اليوم خلال محاولة قوات الشرطة فض الاعتصام.

المصدر: RT