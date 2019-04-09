الشرطة السودانية توجه منتسبيها بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية

دعت قيادة الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن إلى عدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، وذلك بعد يوم دام أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقالت قيادة الشرطة في بيان، لقد "ظلت قوات الشرطة خلال الأحداث الأخيرة تؤدى واجباتها في إطار القانون، وبعد اطلاع هيئة الإدارة على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية في البلاد أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية".

ودعا البيان الشرطة إلى القيام بواجباتها في "حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة".

كما ناشدت قيادة الشرطة في بيانها المواطنين الالتزام بالسلمية والابتعاد عن التخريب، معلنة جاهزيتها لتلقى البلاغات الجنائية.

المصدر: RT