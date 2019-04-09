عمر الرزاز يوضح موقف الحكومة الأردنية من "صفقة القرن" واتفاقية الغاز مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن حكومته لم توقع على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وأضاف الرزاز أن الموضوع يحتاج إلى دراسة الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تتضمن شرطا جزائيا ويجب دراسته.

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وتابع بالقول "السؤال الأهم يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا مع الأخذ بالاعتبار البعد الاقتصادي والبعد السياسي للاتفاقية".

وشدد رئيس الوزراء في حديثه على أن موقف الأردن وقيادته واضح من "صفقة القرن" وأنه يجب ألا يسمح لأحد بالتشكيك فيه، مشيرا إلى أن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق آخر وردا على سؤال حول الفقر في الأردن، بين الرزاز أن الحكومة حريصة على دراسة ظاهرة الفقر وليس مجرد أرقام حتى تتمكن من وضع حلول، لافتا إلى أن نسبة الفقر المطلق في الأردن تمثل 15.7 بالمائة من المواطنين.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة للتركيز على الشباب واشراكهم في خطط التنمية وتدعيم فرص التشغيل لهم، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بوضع آلية عمل تتضمن أولويات ومؤشرات تطلع المواطن على ما تم إنجازه والتحديات والفرص التي تقف أمام المملكة.

واستطرد قائلا إن التحديات ليس لها حلول سريعة وأن التعامل بالفزعة معها حل خاطئ ومؤقت.

وأكد رئيس الحكومة في السياق أن الإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وأن بلاده تحتاج لإشراك الناس بها.

المصدر: وكالات