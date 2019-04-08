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ارتفاع حصيلة ضحايا معركة طرابلس

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ارتفاع حصيلة ضحايا معركة طرابلس
Reuters HANI AMARA
عناصر من قوات مسلحة من مدينة مصراتة بعد انتشارهم في العاصمة الليبية طرابلس
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأعمال القتالية في محيط العاصمة طرابلس إلى 25 قتيلا و80 جريحا.

وأوضحت الوزارة على لسان متحدث باسمها أكد لوكالة "رويترز"، أن هذا العدد يشمل المقاتلين والمدنيين، بمن فيهم  أفراد عائلة واحدة، قال سابقا "الجيش الوطني الليبي" إنهم قتلوا يوم 6 أبريل بغارة جوية جنوب طرابلس نفذت على يد قوات من مصراتة.

وبلغت الحصيلة السابقة للاشتباكات في طرابلس، حسب بيان لوزارة الصحة أمس الأحد، 21 قتيلا و27 جريحا.

ومنذ الخميس الماضي يشهد المحيط الجنوبي لطرابلس اشتباكات عنيفة على خلفية إطلاق قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عملية للسيطرة على العاصمة، التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مقرا.

وتقول قوات حفتر إن الهجوم يهدف "لتحرير المدينة من الإرهابيين" في إشارة إلى الجماعات المسلحة العديدة الناشطة هناك.

وأمس الأحد أعلن طرفا النزاع عن لجوئهما إلى استخدام الطيران الحربي في المعركة على العاصمة الليبية.

المصدر: رويترز + وكالات

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