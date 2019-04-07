أكدت الولايات المتحدة رفضها الشديد لعملية "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، للسيطرة على عاصمة ليبيا طرابلس، داعية إياه إلى وقف فوري للهجوم.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم الأحد على لسان مسؤول رفيع في الوزارة: "أكدت الإدارة (الأمريكية) بوضوح على أعلى المستويات قلقها العميق من القتال قرب طرابلس".

وأضافت الوزارة في البيان، الذي نقلته وسائل إعلام أمريكية وكذلك سفارة واشنطن لدى طرابلس: "إن الولايات المتحدة تعارض الهجوم العسكري من قبل قوات خليفة حفتر وتدعو إلى الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية ضد طرابلس والعودة إلى المواقع السابقة".

“The United States opposes the military offensive by Khalifa Haftar’s forces and urges the immediate halt to all military operations against #Tripoli, and return to status quo positions.” #Libyahttps://t.co/z4C9im15Fz — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) 7 апреля 2019 г.

ومنذ الخميس الماضي تشن قوات "الجيش الوطني الليبي" عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني مقرا، وتقول قوات حفتر إن الهجوم يهدف "لتحرير المدينة من الإرهابيين" في إشارة إلى الجماعات المسلحة العديدة الناشطة هناك.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا عن سحب مجموعة من قواتها من طرابلس استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في العاصمة الليبية.

وأكدت الولايات المتحدة عبر بيانات عدة من جملة ما صدر عن دول مجموعة "G7" رفضها الشديد لهجوم قوات حفتر على طرابلس، محذرة إياه من تداعيات استمرار العملية، فيما جددت الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية