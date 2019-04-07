 
مباشر
عاجل
مصادر طبية: حصيلة اشتباكات السبت في محيط طرابلس بلغت 7 قتلى من قوات المجلس الرئاسي و55 جريحا

السعودية تدعو رعاياها في السودان إلى الحيطة والحذر

أخبار العالم العربي

السعودية تدعو رعاياها في السودان إلى الحيطة والحذر
Reuters
الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lopy

طلبت السفارة السعودية في السودان من رعايا المملكة العربية السعودية الزائرين أو المقيمين في الخرطوم الحيطة والحذر نظرا للوضع الحرج الذي تعيشه البلاد.

إقرأ المزيد
للمرة الأولى.. متظاهرون يحتشدون أمام مقر الجيش السوداني
للمرة الأولى.. آلاف المتظاهرين يحتشدون أمام مقر الجيش السوداني

وقالت السفارة اليوم الأحد في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك".

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين أمس السبت إلى شوارع العاصمة حيث وصل العديد منهم إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير. 

وأعلنت مصادر طبية عن مقتل 5 أشخاص خلال المظاهرات التي اختار منظموها تاريخ 6 أبريل للاحتجاجات، إحياء لذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"وداعا للشيخوخة 30 عاما أخرى".. علماء يطورون عقارا سحريا يطول العمر