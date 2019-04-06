قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، يوم السبت، إن وضع علم إقليم كردستان العراق خلال استقبال رسمي من دون العلم العراقي كان خطأ غير مقصود.

وأفاد القضاة في بيان بأن "موقف الأردن ثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه".

وأكد أن خطأ بروتوكوليا فرديا تمثل بعدم وضع علم العراق خلال استقبال الأمير فيصل بن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يوم الجمعة.

وأكد أن "دعم الأردن لوحدة العراق وتماسكه موقف أردني ثابت لا يتبدل تعبر عنه المملكة قولا وفعلا".

واعتبرت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" عالية نصيف، السبت، أن وضع علم إقليم كردستان بدلا من العلم العراقي أثناء استقبال بارزاني في الأردن "خرق" للأعراف الدبلوماسية.

وأضافت نصيف أن "الدنيا قامت ولم تقعد عندما لم تظهر النجمة البيضاء بالعلم الأردني على الشاشات الإلكترونية في شوارع بغداد فأصبح علم الأردن شبيها بعلم فلسطين التي كلنا نتشرف بعلمها الذي نرسمه على الجدران وعلى دفاترنا منذ طفولتنا، في حين تم استبدال علمنا بعلم محلي بوجود أعلى سلطة في المملكة الأردنية".

المصدر: السومرية + بترا