روحاني وعبد المهدي يؤكدان على ضرورة تعزيز علاقات بلادهما الثنائية

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على إنشاء منطقتين صناعيتين مشتركتين في جنوب وغرب إيران.

وقال روحاني إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي، الذي يقوم بزيارة إلى طهران تستغرق يومين، تفعيل الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال زيارته إلى بغداد، الشهر الماضي، مشيرا إلى أن أول اتفاقية تم تنفيذها هي اعتماد تأشيرات سفر مجانية بين البلدين.

كما تطرق روحاني إلى العلاقات المصرفية والمالية بين البلدين الجارين مؤكدا على استمرارها، مشيرا أن صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراق مستمرة.

وأوضح الرئيس الإيراني أن العلاقات التجارية مع العراق جيدة، معربا عن أمله في أن يصل حجم التجارة بينهما في المستقبل إلى 20 مليار دولار.

بدوره أكد رئيس وزراء العراق على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، موضحا أن العراق لا يسعى إلى علاقات جيدة فقط مع إيران فحسب، بل وكذلك مع الكويت والسعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركية وسائر الدول.

وقال عبد المهدي أن العراق سيقف إلى جانب إيران ضد أي تهديدات تتعرض لها من أراضي أي دولة أخرى.

كما تطرق إلى الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن هناك مساع لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدا على أن ضرورة التوصل إلى حل سياسي.

المصدر: RT