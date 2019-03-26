أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن موقف بلاده من القدس ثابت، مشددا بالقول إن "القدس خط أحمر.. كلا للتوطين.. كلا للوطن البديل".

وأفاد الملك عبد الله في مقطع فيديو نشره الديوان الملكي، بأن موقف الأردن واضح تجاه القدس وأن مستقبل فلسطين خط أحمر، موضحا أن إلغاء زيارته إلى رومانيا جاء بسبب تصريحات رئيسة الوزراء تجاه نقل السفارة الرومانية إلى القدس.

وقال العاهل الأردني "إن الموقف الأردني ثابت تجاه حل الدولتين"، معربا عن استغرابه من تشكيك البعض بمواقف المملكة.

وأشار عبد الله الثاني إلى أنه سيتناول في سفره إلى المغرب وأوروبا قضية القدس والسلام، ليتوجه بعدها إلى تونس للمشاركة في القمة العربية.

"#القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن"

من حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في القيادة العامة للقوات المسلحة #الأردنpic.twitter.com/YFrGXIBEEq — RHC (@RHCJO) 26 марта 2019 г.

المصدر: RT + تويتر