النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مسلحين ظهروا في فيديو من داخل حي سكني

وجه النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية ويتجولون بها داخل محافظة حوطة بني تميم جنوبي العاصمة الرياض.

وتضمن التوجيه استكمال جميع الإجراءات القانونية بحقهم بكل حزم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والقرار رقم "2000"، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد النائب العام، على أن "طمأنينة وسكينة المجتمع من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها، ولا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال".

شباب با اسلحتهم يرعبون المسلمين في حوطة بني تميم وارجو توصل الجهات المختصة pic.twitter.com/9dSFQoDeMT — ساره💗 (@sf1jbDuIoxdckHJ) ١٥ مارس ٢٠١٩

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الأشخاص بإيقاف مركباتهم في وسط أحد الأحياء بحوطة بني تميم، وحمل الأسلحة النارية، ما أثار انزعاج المارة.

المصدر: سبق