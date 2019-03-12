مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، يوم الثلاثاء، مقتل الشاب محمد جميل شاهين (23 عاما) من مدينة سلفيت في الضفة الغربية، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مواجهات بين الجنود ومواطنين في المدينة.

وأفادت وكالة "معا" بأن الجنود فتحوا النار على الشبان مما أسفر عن مقتل شاهين وإصابة أكثر من 40 بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

واقتحمت أكثر من 15 آلية عسكرية مدينة سلفيت عصرا، وانتشرت في عدة أحياء، وأغلقت مداخلها، وداهمت بعض المحلات التجارية.

كما صادرت القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدنية منذ ظهر الثلاثاء كاميرات المراقبة المنتشرة في المحلات والشوارع.

المصدر: وكالات