"قسد": خروج من 1500 إلى 2000 شخص من جيب "داعش" الأخير شرق سوريا واستسلامهم لقواتنا

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أن دفعة كبيرة تضم من 1500 إلى 2000 شخص خرجوا اليوم الثلاثاء من جيب "داعش" الأخير في الشرق السوري واستلموا لمقاتليها.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، حسبما نقلته عنه وكالة "رويترز"، أن هذه المجموعة، التي خرجت من جيب "داعش" الواقع في قرية الباغوز شرق محافظة دير الزور، تشمل كلا من عناصر التنظيم وأفراد عائلاتهم.

يتبع