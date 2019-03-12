إيران تعزي مصر في ضحاياها على طائرة بوينغ الإثيوبية المنكوبة

قدمت إيران تعازيها للحكومة والشعب المصري، إثر مقتل 6 من مواطنيها كانوا على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، بينهم 3 من العلماء في البحوث الزراعية والحيوانية.

رسالة تعازي رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية لحكومة وشعب مصر:

أتقدم وزملائي بخالص التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الإتيوبية الذي كان ستة منهم مواطنين مصريين وثلاث من الباحثين الدؤوبين في المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية.https://t.co/Mo29KWkMgqpic.twitter.com/qji0pIlX30 — The Interests Section of I.R. of Iran - Cairo (@Iran_Egypt) 12 марта 2019 г.

إقرأ المزيد

وقال ناصر کنعاني، رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة على تويتر: أتقدم وزملائي بخالص التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي كان ستة منهم مواطنين مصريين بينهم ثلاثة من العلماء في المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية، الأحد الماضي، أثناء رحلتها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وكان على متن الطائرة 6 مصريين، قالت الخارجية المصرية، إن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتكفل بنقل جثامينهم إلى القاهرة، وستقوم سفارة جمهورية مصر العربية لدى أديس أبابا بالعمل على استصدار شهادات الوفاة لهم بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية.

المصدر: تويتر