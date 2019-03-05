معارض كردي سوري يرجح تنازل "مسد" عن مطلب الإدارة الذاتية

كشف أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي، أن تيارات كردية شمال وشمال شرقي سوريا قد تقبل في التفاوض مع دمشق بـ"أقل من الإدارة الذاتية" في المناطق المسيطرة عليها.

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وقال مرعي في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، لا مانع لدى "مسد" (مجلس سوريا الديمقراطية) من أن تكون "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) ضمن الجيش السوري على أن يكون لها خصوصيتها وبعد تنفيذ مطالب تتعلق بالإدارة الذاتية وإدارة المناطق.

وذكر مرعي، أن مطالب الأكراد "تتعلق باللغة الكردية وبأن يتم التعليم في مناطقهم باللغة العربية واللغة الكردية للأكراد وتوسيع الإدارة وتطوير قانون الإدارة المحلية رقم 107".

وتابع: "طبعا أنا لا أطرح رأيي الشخصي ورأي الجبهة. هم حاليا لديهم رغبة بالوصول إلى اتفاق يصل للإدارة الذاتية لكنني لمست في الحوار معهم إمكانية قبولهم بأقل من ذلك"، مشيرا إلى أن اللقاءات بين "مسد" و"قسد" من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، متوقفة حاليا.

وأضاف: "مسد" و"قسد" تنسقان مع الأمريكيين وتعملان من أجل الحصول على المنطقة الآمنة برعاية وحماية دولية، وأعتقد أن ذلك لن يحدث وسوف تغادر أمريكا الأراضي السورية وتتخلى عن "قسد" و"مسد"، داعيا الأخيرتين للحوار مع دمشق.

المصدر: "الوطن"