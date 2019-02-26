موسكو تؤكد على ضرورة مشاركة الأكراد في تقرير مصير سوريا

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية بمجموعة من الشخصيات السياسية من الأكراد السوريين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء، اليوم الثلاثاء، أنه جرى "تبادل الآراء حول آفاق تسوية الأزمة السورية مع الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي بشأن ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مستقبل سوريا بشكل متساو مع المكونات الأثنية والدينية الأخرى في البلاد".

وضمت مجموعة السياسيين الأكراد الذين استقبلهم بوغدانوف في موسكو كلا من سعد الدين ملا وصلاح درويش وأحمد علي وغيرهم.

المصدر: نوفوستي