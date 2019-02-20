مستشارة الأسد: دمشق مستعدة لحماية الأكراد

أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، أن الأكراد في شمالي سوريا جزء من الشعب السوري، وأن الحكومة السورية مستعدة لحمايتهم.

وقالت شعبان لوكالة "إنترفاكس" على هامش مؤتمر فالداي الدولي حول الشرق الأوسط بموسكو: "الأكراد سوريون. والولايات المتحدة خلقت المجموعات الإثنية، لكن الأكراد سوريون، والحكومة السورية ستدافع عن جميع السوريين دون استثناء".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب" الكردية على تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، الذي يستعد لإعلان الانتصار على تنظيم داعش، لكن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، تبدو هذه القوات في وضع هش أكثر من أي وقت مضى، ولن يبقى أمامها سوى الهزيمة أمام قوات تركيا التي تحضر لعملية عسكرية ضد الأكراد شمال سوريا، أو العودة لقوام سوريا والتفاوض مع دمشق بضمانات روسية.

المصدر: إنترفاكس