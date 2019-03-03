بيروت تؤكد خروجها سالمة من الحرب على الإرهاب

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن خروج لبنان من تجربة الحرب على الإرهاب بسلام، ونجاحه في الانتصار على هذا الشر بفضل الضربات الوقائية التي استهدفت الشبكات الإرهابية.

وقالت الحسن في كلمة أمام مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس: "نستطيع أن نؤكد اليوم خروجنا سالمين من تجربة الحرب مع الإرهاب ونجاحنا في الانتصار عليه بفعل الضربات الوقائية والاستباقية التي نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية في توجيهها للشبكات الإرهابية".

وأشارت الحسن إلى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية أثبتت فاعليتها كما أثبتت مع الجيش اللبناني قدرة الدولة ومؤسساتها الشرعية على تولي مسؤولياتها الدفاعية عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره".

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وشددت على أن "الوضع الأمني في لبنان ممسوك تماما ومضبوط على أكمل وجه، بإمكان كل الأشقاء أن يطمئنوا إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحة للترحيب بهم في أي وقت".

وتطرقت إلى "النزوح الهائل الذي تسببت به الحرب في سوريا"، قائلة إنه "يشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كبيرا أمام الدول المضيفة للنازحين وفي مقدمها لبنان".

وأضافت: "نجدد تمسكنا بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين أولوية عربية ودولية".

المصدر: elnashra.com