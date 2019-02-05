الداخلية اللبنانية تزيل حواجز أمنية خنقت المرور لسنوات في بيروت
Reuters
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أزالت وزارة الداخلية اللبنانية بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة، حواجز أمنية إسمنتية في وسط العاصمة بيروت، بعد أن ظلت تخنق طريقا رئيسيا لسنوات.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية المنتهية ولايته نهاد المشنوق إن الوزير أمر بإزالة الحواجز "لانتفاء الأسباب الأمنية وهي تهديدات تتعلق بالمرحلة السابقة وملف مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات".
لكن مكتب وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن قال للتلفزيون المحلي إن القرار اتخذ للتخلص من عبء يومي ولتحسين حركة النقل.
وأظهرت صور التقطت من المكان، رافعات تزيل كتلا إسمنتية مرسوم عليها علم لبنان.
Reuters
Reuters
Reuters
المصدر: رويترز
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