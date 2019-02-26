مسؤولون مصريون: حصة المواطن في مياه الشرب تتناقص

أكد وزير الزراعة المصري عز الدين أبو ستيت أن حصة المواطن من مياه الشرب تتناقص مع الزيادة السكانية.

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وقال الوزير المصري خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، إن من أهم المشكلات التي تواجه مصر في الآونة الأخيرة هي مشكلة تناقص المياه الصالحة للشرب ومن هنا تأتي أهمية تدوير وتحلية المياه المالحة التي تعتمد في الأساس على تقنيات الأغشية في مصر.

وأكد أن الحل الأمثل لهذه المشكلة من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع تحلية المياه، مشيرا إلى أهمية إنشاء محطات التحلية.

وقال "ما كنا نستطيع الزراعة في بعض المناطق الحدودية مثل شلاتين إلا من خلال تحلية مياه البحر".

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن الدولة تنتج يوميا 25 مليون متر مكعب من مياه الشرب 85% منها من مياه النيل والباقي من المياه الجوفية والبحر.

المصدر: RT