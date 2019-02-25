مساعدة وزير الخارجية المصري تصف تحركات اسرائيل في إفريقيا بـ"خطر" يهدد البلاد

قالت مساعدة وزير الخارجية المصري سعاد شلبي، عضو لجنة الحكماء في الكوميسا بإفريقيا، إن إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا.

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جاء ذلك خلال كلمتها أمام ندوة "الاتحاد الإفريقي على خطى الاتحاد الأوروبي.. فرص وتحديات" في القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا التقسيم يتم من خلال التلاعب بدول حوض النيل للضغط على مصر لتخضع لها، قائلة:" لذلك يجب أن نوثق علاقتنا مع دولة إثيوبيا لحماية بلادنا من الأخطار التي تهددها حاليا."

وأضافت أن:" مصر بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بدأت تلعب دورا كبيرا في إفريقيا، حيث وضعت القضية الإفريقية ضمن أولوياتها."

وكان رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، قد قام في شهر مايو من العام الماضي بزيارة إلى إثيوبيا هي الأولى لرئيس إسرائيلي، وذلك على خلفية الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.

المصدر: الوطن المصرية