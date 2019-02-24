"قسد" تسلم العراق الدفعة الثانية من "الدواعش" المحتجزين

أكد مسؤولون أمريكيون أن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا سلموا إلى بغداد الدفعة الثانية من "الدواعش" عراقيي الجنسية المحتجزين لديها شرق الفرات.

وأعلن مسؤولان عراقيان لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأحد أن "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمعروفة اختصارا بـ"قسد" سلّمت ليلة أمس السبت إلى القوات العراقية 150 متطرفا محتجزا، وسيتم استجوابهم لكشف دورهم في أنشطة التنظيم في العراق.

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وأبلغت "قسد" السلطات العراقية، حسب المسؤولين، عن احتجازها 650 مسلحا من أصول عراقية ضمن إطار المعركة التي تخوضها من أجل تطهير بلدة الباغوز، آخر جيب لـ"داعش" في شرق الفرات بسوريا.

من جانبه، ذكر مصدر أمني لوكالة "السومرية نيوز" أن الدفعة الثانية تضم 231 متطرفا يحملون الجنسية العراقية، وتم نقلهم إلى مقر الاحتجاز مع متطرفي الدفعة الأولى.

وجرى يوم الثلاثاء الماضي تسليم الدفعة الأولى من "الدواعش" العراقيين المحتجزين، وهي تضم نحو 150 متطرفا.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بغداد تستعد أيضا لقبول آلاف النساء والأطفال العراقيين المقيمين في مخيمات "قسد" بسوريا.

المصدر: أسوشيتد برس + السومرية