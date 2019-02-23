مصر.. إفادات مثيرة بعد إعدام المتهمين الـ9 في اغتيال النائب العام المصري تؤكد تورطهم!

سادت حالة من الجدل في مصر خلال الآونة الأخيرة بعد إعدام 9 شبان، متهمين في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات بتفجير موكبه بالقرب من منزله.

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وجاء الجدل بين المؤيدين والمعارضين للإعدامات التي قامت بها مصلحة السجون المصرية، ولكن في الوقت نفسه ظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو والمداخلات التلفزيونية لأولياء أمر هؤلاء الشباب حول إفادت ترجح ضلوعهم في عملية الاغتيال.

وجاء الفيديو الأول لوالدة الشاب المصري أحمد الدجوي، أحد الشباب الذين تم إعدامهم، على قناة مكملين التي تبث من تركيا، أن تهمة ابنها في محضر الشرطة هي الإرشاد عن بيت النائب العام، ما يؤكد اشتراك نجلها في عملية الاغتيال.

أما الفيديو الثاني فهو لعبد المجيد والد المتهم أبو بكر السيد، والذي قال في مداخلة تليفونية بنفس القناة وصية ابنه، وقال فيها "إنه وهب نفسه ليلقى ربه شهيدا" حسب تعبيره.

ونفذ سجن الاستئناف، حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين، وتم تخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة.

والمتهمون المنفذ بحقهم حكم الإعدام، هم، "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

المصدر: وكالات