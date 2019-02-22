شاهد.. صور نادرة تظهر لأول مرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته

أظهرت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حرير حسين كامل، صور خاصة بها وبعائلة الرئيس الراحل لأول مرة.

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وتظهر الصور بنات الرئيس الراحل صدام حسين، الثلاث، وأبناءه عدي وقصي، وزوجته ساجدة خير الله، وبعض أحفاده، حسبما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكدت حرير للوكالة الروسية أن "للرئيس 15 حفيدا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها رغد وخالتها رنا، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة حلا في ضيافة دولة قطر".

Sputnik

Sputnik

كما تظهر زوجة الرئيس، في أكثر من صورة بشعر أشقر وثياب أنيقة، منها "الكوستمات" كما سماها العراقيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي أطقم تجمع ما بين الفخامة والنعومة، تتوسط أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب ومعارفها.

Sputnik

Sputnik

وأظهرت الصور أيضا حفيدة صدام في مرحلة طفولتها وهي تعانق أمها على حافة طريق، وفي صورتين يظهر أبوها بكامل أناقته العسكرية، وعلى خصره سيف طويل، وتعلو صدره عدة أوسمة.

المصدر: سبوتنيك