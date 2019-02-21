التعليم المصرية تصدر توضيحا بشأن استبدال إسرائيل باسم فلسطين في مقررات الوزارة

نفى وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، مساء الخميس، ما تردد بشأن وجود خريطة تتضمن اسم إسرائيل بدلا من فلسطين على "تابلات" الوزارة.

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وأوضح طارق شوقي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أنه لا يوجد محتوى من الوزارة مخزن على التابلت، وأن المحتوى المتاح من بنك المعرفة المصري بعد تجهيز اللوحة الذكية (تابلت) من الوزارة.

وأضاف أن الصورة التي انتشرت وقيل أنها من التابلت يمكن لأي شخص الوصول إليها على شبكات الإنترنت عن طريق Google Maps.

وتابع الوزير قائلا إن الصور المنشورة في صحيفة "الوطن" بها أخطاء توحي بأنها "ملفقة من المصدر"، مناشدا المستخدمين إبلاغ الوزارة في حال اكتشاف أي خطأ لغوي أو علمي أو سياسي (إن وجد) حتى تتم مراجعته.

واختتم تدوينته موجها رسالة إلى وسائل الإعلام، حيث قال "نهيب بالإعلام المصري تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار بالتواصل مع الوزارة بدلا من السقوط كأداه لترويج الإشاعات مما يخدم أعداء الوطن".

وفي وقت سابق صباح الخميس، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تحقق فيما تم تداوله بشأن إدراج خريطة تتضمن اسم إسرائيل بدلا من فلسطين على "تابلات" الوزارة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + فيسبوك