مصر تطبق نظاما جديدا في المدارس

أعلنت القاهرة عن تطبيق نظام الكتاب المفتوح "OpenBook" لأول مرة في تاريخ امتحانات التعليم المصري، وذلك بدءا من يوم الأحد في امتحانات الصف الأول الثانوي التي تستمر حتى 24 يناير.

وقال وزير التعليم المصري طارق شوقي، اليوم السبت إن: "هذه أول مرة في التعليم المصري يكون هناك تدريب مثل هذا بلا درجات وكذلك أول مرة يكون هناك تطبيق لفكرة الكتاب المفتوح".

وأضاف: "المشكلة الحقيقية هي حالة المخاض التي نشهدها ونحن ننتقل من الثقافة القديمة التي ترسخت في أذهان أولادنا أن الامتحان هو سباق درجات وحدها وليس التعلم".

وأوضح أن: "هذا الامتحان ليس امتحانا بالمعنى الكلاسيكي القديم وإنما هو تدريب حي في نفس ظروف الامتحان التقليدي بينما لا نحتسب درجاته في النجاح أو الرسوب ولا يتم احتسابها في المجموع التراكمي المؤهل للإلتحاق بالتعليم الجامعي".

ويتيح هذا النظام الذي تطبقه وزارة التربية هذا العام لأول مرة في تاريخها استخدام الكتاب المفتوح.

ويتجاوز عدد طلاب الثانوية العامة الفاصلة للانتقال للمرحلة الجامعية بمصر 600 ألف طالب، وبحسب إحصائية رسمية صادرة في 2018 يقدر عدد طلاب المدارس بنحو 20 مليون تلميذ.

المصدر: الأناضول