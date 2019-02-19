السفارة الأمريكية في بغداد: ترامب لا يريد حربا مع إيران

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد حربا مع إيران، وأن القوات الأمريكية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على أي دولة.

وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في بغداد جوي هود، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "تصريحات الرئيس ترامب في وقت سابق كانت تؤكد أنه لا يريد من القوات الأميركية أن تضطلع بحروب لا حاجة لنا بها، وهو لا يريد الحرب مع إيران مطلقا"​​​.

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وأضاف: "القوات الأمريكية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي بقعة أو أي دولة وترامب لا يقترح أي تغييرات أو تعديلات للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".

لا توجد تحركات عسكرية أمريكية في العراق

كما نفى هود وجود تحركات عسكرية أمريكية في العراق، مؤكدا أن الصور المتداولة بهذا الخصوص قديمة.

وقال: "هناك تضليل إعلامي متعمد يدعي وجود تحركات عسكرية أمريكية ونشر الآلاف من القوات الأمريكية في العراق... جميع هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ومعظم الصور التي نشرت، قديمة وتعود لعام 2006 وغيره".

وتفيد تقارير إعلامية نشرت خلال الأسابيع الماضية، بوجود تحركات عسكرية أميركية في مناطق متفرقة من العراق بينها محافظتا الأنبار ونينوى، وأوردت هذه التقارير صورا ومقاطع فيديو تظهر تلك التحركات.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في الثالث من فبراير الجاري أنه ينوي إبقاء قوات بلاده التي سيسحبها من سوريا، في العراق لـ"مراقبة إيران".

المصدر: السومرية نيوز