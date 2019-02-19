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ما هو مصير السيدة "حاملة الأكياس" بالتفجير الإرهابي في مصر؟

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ما هو مصير السيدة
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ظهرت سيدة مصرية خلال فيديو التفجير الإرهابي في مصر، والذي أدى إلى مقتل 3 شرطيين وإصابة 3 آخرين، وتساءل الكثيرون عن مصير هذه السيدة.

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وتصادف مرور هذه السيدة خلال واقعة التفجير الإرهابي، لحظة القبض على انتحاري في أحد شوارع الدرب الأحمر، أمس الاثنين، في حادث أدى إلى مقتله، حيث ظهرت تحمل أكياسا، وكانت تسير أمام الإرهابي بأمتار قليلة.

ووفقا لموقع القاهرة "24 المصري"، فقد أصيبت السيدة بكسر في ساقها جراء التفجير، فيما لم يتضمن تقرير وزارة الصحة أي نبأ عن مصرعها.

وأفادت الوزارة بأن جروح المصابين في الحادث تراوحت بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، مشيرة إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة.

المصدر: القاهرة 24 + وكالات

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