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مقتل شرطيين مصريين وإصابة ضابطين بتفجير انتحاري وسط القاهرة

أخبار العالم العربي

مقتل شرطيين مصريين وإصابة ضابطين بتفجير انتحاري وسط القاهرة
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
شرطة مصرية - أرشيف -
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أعلنت الداخلية المصرية، مساء الاثنين، مقتل شرطيين اثنين وإصابة ضابطين آخرين بتفجير انتحاري نفسه أثناء مطاردته قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وحصلت RT على صورة أحد الشرطيين القتيلين في التفجير، ويدعى محمود أبو اليزيد.

RT

وفي التفاصيل، فجر انتحاري نفسه أثناء ملاحقة قوات الأمن له بناحية شارع الدرب الأحمر داخل منطقة الغورية وجامع الأزهر وسط القاهرة، ولقي الانتحاري مصرعه في التفجير، علما أن طالبا إيطاليا أصيب في التفجير.

كما صرحت أيضا أن الإرهابي الذي لاحقته قوات الأمن متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

إلى ذلك، فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا في محيط التفجير فيما يقوم خبراء المتفجرات بتمشيط المكان.

المصدر: RT

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