مقتل شرطيين مصريين وإصابة ضابطين بتفجير انتحاري وسط القاهرة

أعلنت الداخلية المصرية، مساء الاثنين، مقتل شرطيين اثنين وإصابة ضابطين آخرين بتفجير انتحاري نفسه أثناء مطاردته قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وحصلت RT على صورة أحد الشرطيين القتيلين في التفجير، ويدعى محمود أبو اليزيد.

RT

وفي التفاصيل، فجر انتحاري نفسه أثناء ملاحقة قوات الأمن له بناحية شارع الدرب الأحمر داخل منطقة الغورية وجامع الأزهر وسط القاهرة، ولقي الانتحاري مصرعه في التفجير، علما أن طالبا إيطاليا أصيب في التفجير.

#عاجل: عنصر إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً يفجر نفسه خلال ملاحقته من قبل أجهزة الأمن المصرية في حي الجمالية قرب مسجد الأزهر وسط القاهرة. pic.twitter.com/HNNY6X2cCD — Mobahgat🌀 (@mobahgat8) February 18, 2019

كما صرحت أيضا أن الإرهابي الذي لاحقته قوات الأمن متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

إلى ذلك، فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا في محيط التفجير فيما يقوم خبراء المتفجرات بتمشيط المكان.

قفلو شارع الازهر ووسط البلد بقولو ف قنبلة انضربت هناك

استرها يارب pic.twitter.com/YoApjFk66r — Mahmoud Khaled (@M0_Khaled) February 18, 2019

المصدر: RT