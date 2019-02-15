هذه عقوبة حيازة السلاح الأبيض في السعودية!

حذر المحامي والمستشار القانوني السعودي فيصل الرميح، من أن القانون في المملكة يفرض على من يستخدم السلاح الأبيض فيما يخل بالنظام، عقوبة السجن 30 عاما، وغرامة 3 ملايين ريال.

وجاء هذا التحذير وفق صحيفة "سبق" الإلكترونية نظرا لأن الأسلحة البيضاء باتت "تمثل خطراً على حياة الناس، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتجريم حيازتها واقتنائها في كثير من الأماكن، لاسيما بعد ارتكاب الشبان والمراهقين جرائم عنف في التجمعات والمرافق".

وكان الرميح شدد خلال برنامج تلفزيوني على أن القانون السعودي "يجرم حيازة الأسلحة البيضاء في حال استخدامها فيما يخل بالنظام، ولاستخدامها بهذا القصد بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 3 ملايين ريال".

وأوضح المستشار القانوني أن المقصود بالسلاح الأبيض في القانون السعودي الساري هو "كل سلاح قاطع أو راض أو ثاقب كالسيوف والنبال والمدي وحتى العصي، التي لها أطراف حادة أو أطراف راضة".

المصدر: سيق