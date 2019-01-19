"Lenovo" تطلق أحدث حواسبها المحمولة

استعرضت شركة "Lenovo" في معرض "CES 2019" حاسبها الشخصي الجديد بمواصفات متقدمة.

وجاء جهاز "Yoga S940" بهيكل معدني رقيق ومتين، ووزن يجعله من أخف الحواسب الشخصية المطروحة في الأسواق حاليا.

كما زود بشاشة عالية الدقة قادرة على عرض فيديوهات 4k، ومنحنية الحواف كما في هواتف سامسونغ الحديثة، والعديد من ميزات الأمان، كماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا أمامية بخاصية التعرف على وجه المستخدم.

ويضمن أداء الجهاز المميز معالج "Core i7" من "إنتل"، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي "SSD" بسعة 1 تيرابايت.

ولم تصرح "Lenovo" عن سعر الجهاز بعد، لكن الخبراء يتوقعون أن يصل سعر أفضل نسخه، التي ستظهر في النصف الأول من هذا العام، إلى 1300 دولار.

المصدر: فيستي