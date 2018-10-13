سامسونغ تطلق هاتفا بـ 4 كاميرات خلفية!

ذكر المدون الشهير، إيفان بلاس، أن سامسونغ تنوي إطلاق هاتف "Galaxy A9" القادم بقدرات تصوير فائقة.

ووفقا للمدون، سيحصل هذا الهاتف على 4 كاميرات أساسية توضع على الواجهة الخلفية، واحدة بدقة 24 ميغابيكسل، وفتحة عدسة "f/1.7"، وأخرى بدقة 5 ميغابيكسل وخاصية "Live Focus"، وكاميرتين بدقة 8 و10 ميغابيكسل.

إقرأ المزيد

كما من المفترض أن يأتي الهاتف أيضا بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

وسيزود الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.28 بوصة، ومعالج "Snapdragon 660"، وبطارية بسعة 3720 ميللي أمبير.

المصدر: فيستي