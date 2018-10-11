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باناسونيك تطلق "جيبا ذكيا" لشحن الهواتف!

العالم الرقمي

باناسونيك تطلق
vesti.ru
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أعلنت شركة باناسونيك عن تطويرها لـ "جيب ذكي" يوضع على الملابس، مخصص لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

وأطلق المطورون على الاختراع الجديد اسم "Kangaroo Charger" أو "شاحن الكنغر"، كونه يشبه الجيب الذي تحمل فيه حيوانات الكنغر صغارها، وصنع من مواد خفيفة الوزن ومتينة ليسهل تثبيته على الملابس الخارجية أو حتى الحقائب.

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والمهم في هذا الجيب أنه مصنوع من مواد تمتص الضوء وتحوله إلى طاقة كهربائية، يمكن استعمالها لشحن الهواتف أو حتى السماعات أو الأساور الذكية.

كما زود الاختراع الجديد ببطاريات داخلية رقيقة تخزن الطاقة الكهربائية لاستعمالها في شحن الأجهزة عند الحاجة.

المصدر: فيستي

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