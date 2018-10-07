إل جي تطرح ساعة ذكية غير مسبوقة!

استعرضت إل جي ساعة "W7" الجديدة بمواصفات غير مسبوقة في الساعات الذكية.

وأهم ما في هذه الساعة أنها تجمع بين مواصفات الساعات التقليدية، وتقنيات الساعات الذكية، فهي مزودة بعقارب ساعة كلاسيكية ومحرك ميكانيكي يكفيها لتعمل لمدة 100 يوم، حتى بعد نفاذ البطارية المسؤولة عن تغذية الشاشة الإلكترونية، أما في وضعية الساعة الذكية فهي تعمل لمدة يومين متواصلين.

وزودت هذه الساعة أيضا بشاشة LCD تعمل باللمس بمقاس 1.2 بوصة، ومعالج "Snapdragon Wear 3100"، وأنظمة تحديد للمواقع، وتطبيقات لقياس النبض والنشاطات الفيزيائية للمستخدم، وقدرة على التعامل مع شبكات بلوتوث وWIFI.

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ومن المنتظر أن تطرح الساعة رسميا في الأسواق، في 14 أكتوبر الجاري، بسعر 449 دولارا.

المصدر: فيستي