سامسونغ وأبل تسويان الخلاف على براءات الاختراع حول تصميم الهواتف الذكية

سوت شركتا آبل الأمريكية وسامسونغ الكورية الجنوبية، خارج إطار المحاكم، نزاع براءات الاختراع فيما يتعلق بتصميم الهواتف الذكية، الذي استمر حوالي سبع سنوات.

وجاء ذلك وفقا للوثائق التي نشرت اليوم الأربعاء، في قاعدة البيانات الإلكترونية للمحكمة المحلية في شمال كاليفورنيا، حيث أشير فيها إلى أن المدعي والمدعى عليه في هذه القضية، أبلغا المحكمة بأنهما "توصلا إلى اتفاق على سحب دعاويهما وتسوية ما تبقى من خلافات متبادلة".

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وأشارت الوثائق، إلى أنه في هذا الصدد ، أغلقت المحكمة القضية، برفض جميع الشكاوى من الطرفين دون الاحتفاظ بحقوقهم في تقديم المطالبات على نفس الأسس.

ولم تعرف بعد تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه سامسونغ وأبل، ولم تبين الوثائق المنشورة المبالغ المحددة.

وقد استمر النزاع بين الشركتين من عام 2011 وحتى 2018، إذ بدأ باتهام شركة أبل لسامسونغ بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بادعائها أن الشركة الكورية الجنوبية قامت بنسخ تصميم هاتف iPhone.

وفي عام 2012، أمرت محكمة في ولاية كاليفورنيا، شركة سامسونغ بدفع مبلغ 399 مليون دولار، بسبب ابتكارات أبل استخدمت في 11 طرازا من هواتف سامسونغ، إلا أن الأخيرة اعترضت على الحكم لتصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية.

واتخذت المحكمة العليا في هذه القضية عددا من القرارات، على وجه الخصوص، ما يسمح للمحكمة الأدنى بتحديد مبلغ التعويض الذي يجب على شركة سامسونغ دفعه.

وبعد إعادة المحاكمة، رفعت المحكمة قيمة مبلغ التعويضات المستحقة إلى 539 مليون دولار، على الرغم من سعي شركة آبل الحصول على أكثر من مليار دولار. وخلال هذه العملية القضائية، قدمت الشركتين عشرات الدعاوى المضادة والعديد من الطعون.

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المصدر: تاس