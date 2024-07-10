Xiaomi تروّج لهاتف 5G مجهّز بكاميرات ممتازة
بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة، وصمم للعمل مع شبكات 5G الحديثة.
يأتي هاتف Redmi 13 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (168/76.3/8.2) ملم، وزنه 205 غ.
وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (108+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.
ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5030 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.
المصدر: gsmarena
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