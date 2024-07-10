يأتي هاتف Redmi 13 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (168/76.3/8.2) ملم، وزنه 205 غ.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (108+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5030 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

المصدر: gsmarena