المستخدمون يودعون خدمة ICQ الشهيرة للأبد

أعلن القائمون على خدمة ICQ الشهيرة للمراسلة أن الخدمة ستتوقف عن العمل نهائيا، اعتبارا من 26 يونيو الجاري.

وجاء في رسالة على الموقع الرسمي للخدمة على الإنترنت:"لقد انتهت الخدمة من عملها. استمروا في التواصل مع الأصدقاء من خلال خدمة VK WorkSpace".

وتعتبر خدمة ICQ إحدى أقدم خدمات المراسلة في العالم، إذ تم إطلاقها عام 1996 وأحدثت ثورة في عالم المراسلات الفورية حينها، وفي ذروة شعبيتها في عام 2005، استخدمها حوالي 500 مليون شخص.

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وعام 2010 استحوذت شركة "VK" الروسية على هذه الخدمة التي يمكن من خلالها تبادل الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وأصبحت الخدمة تعمل على مختلف أنواع الهواتف والحواسب، مثل أجهزة Android وiOS وWindows Phone وWindows Phone وNokia S40 وWindows، وبالرغم من تراجع شعبية الخدمة في السنوات الأخيرة إلا أن "VK" قررت إعادة إطلاقها بشكل جديد عام 2022، وخصوصا بعد أن توقفت العديد من التطبيقات وبرامج المراسلة عن العمل في روسيا.

المصدر: فيستي