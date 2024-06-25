OnePlus تحدث نقلة نوعية في عالم بطاريات الهواتف

كشفت OnePlus عن بطارية جديدة بمواصفات مميزة، ستحدث نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية.

وأشارت OnePlus إلى أن بطاريتها الجديدة Glacier Battery تم تطويرها بالتعاون مع شركة CATL الصينية التي تعمل على تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية، وطوّرت بطريقة تجعلها مميزة عن جميع بطاريات الهواتف المطروحة حاليا.

والمميز في بطارية Glacier Battery هي أبعادها الصغيرة مقارنة بسعتها، إذ تأتي بسعة 6100 ميلي أمبير وأبعادها (82.25/65.2/5.94) ملم، أي أنها أصغر بمقدار 3% تقريبا من بطاريات الهواتف الحالية والتي تأتي بسعة 5000 ميلي أمبير.

وأشار الخبراء في OnePlus إلى أنهم تمكنوا من تقليل حجم البطارية بفضل استخدام مواد خاصة يدخل في تركيبها الكربون السيليكوني.

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الأمر المميز الآخر في البطارية الجديدة هو أنها تدعم ميزات الشحن الفائق السرعة عبر شواحن باستطاعة 100 واط، أي أنه من الممكن شحنها بالكامل في غضون 36 دقيقة تقريبا.

ومن المفترض أن تظهر هذه البطارية في هواتف Ace 3 Pro التي ستطرحها OnePlus قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: 3dnews