OnePlus تعلن عن هاتف بمواصفات مميزة وسعر منافس

كشفت OnePlus عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل المواصفات، وستطرحه بسعر منافس.

يأتي هاتف Nord CE4 Lite الجديد بهيكل أنيق التصميم أبعاده (162.9/75.6/8.1) ملم، وزنه 191 غ.

وشاشاته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2100 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل ويمكنها توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ودعمته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

وسيطرح هذا الهاتف بلونين أساسيين هما الرمادي والأزرق، وستبدأ أسعار نسخه من 175 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena