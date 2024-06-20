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Oppo تطلق ساعة ذكية بمواصفات منافسة

العالم الرقمي و Social media

Oppo تطلق ساعة ذكية بمواصفات منافسة
youtube/ OPPO Malaysia
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بدأت Oppo بالترويج لساعتها الجديدة المجهّزة بمواصفات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية التي ظهرت هذا العام.

تأتي ساعة Oppo Watch X بهيكل متين محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (47/46.6/12.1) ملم، وزنه 49 غ،

وحصلت على شاشة AMOLED، مقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، ومجهزة بخاصية Always-on display.

وتعمل الساعة بنظام Android Wear OS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت.

وجهّزت بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم.

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ودعمتها Oppo ببوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 7.5 واط، وستطرحها بلونين أساسيين هما الأسود والبني.

المصدر: gsmarena

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